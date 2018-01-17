В Мексике из-за долга авиакомпании застряли 500 российских туристов

Около 500 туристов не могут вернуться из Мексики в Россию из-за долга авиакомпании перед аэропортом курортного города Канкун, со ссылкой на почётного консула России Армину Вольперт пишет РИА Новости.

Отмечается, что туристы должны были вылететь из Мексики чартерным рейсом авиакомпании «Россия», они уже находились в самолёте и в течение восьми часов ждали вылета, однако их высадили из самолёта.

«По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа [со стороны авиакомпании]», — уточнила консул.

Она добавила, что пассажиры обратились за помощью в консульство и посольство. Пока информации об их вылете нет. Согласно данным онлайн-табло аэропорта «Внуково», самолёт должен был приземлиться в 05:40 мск 17 января, однако он ещё не вылетел. Указанное ожидаемое время вылета — 20:00 мск. Авиакомпания «Россия» ситуацию пока не прокомментировала.