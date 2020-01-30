Самолёт компании S7 совершил экстренную посадку в Москве из-за угрожающей взорвать себя пассажирки

В аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку пассажирский самолёт авиакомпании S7, следовавший в столицу из Симферополя. Как пишет Baza, одна из пассажирок лайнера заявила, что у неё в сумочке находится бомба, и пригрозила активировать её. На борту самолёта находились 195 пассажиров и 8 членов экипажа.

«При выполнении рейса одна из пассажирок встала в проходе самолёта, заявив о наличии взрывного устройства. Командир судна сообщил об инциденте в аэропорт Домодедово. Самолёт благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке», — цитирует Mash заявление пресс-службы авиаперевозчика.

Прибывшая на место ЧП оперативная группа задержала неадекватную пассажирку. Ею оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Выяснилось, что бомбы у женщины нет, а сама она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Её задержали до выяснения обстоятельств.