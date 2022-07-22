Сами виноваты. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал основную причину детского травматизма на игровых площадках 

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал участившиеся случаи детского травматизма на городских игровых площадках. Мэр уверен, что основной причиной травм становится не новое оборудование, а несоблюдение детьми техники безопасности. Об этом градоначальник рассказал редакции TagilCity.ru.

Об очередном случае травматизма стало известно вчера вечером, когда в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте» появилась запись от имени матери пострадавшего ребёнка. Женщина пожаловалась на небезопасные детские аттракционы «Тагильской лагуны — 2» за ГДДЮТ и рассказала, что её дочь получила травму, в результате которой ребёнку практически отрезало палец. В итоге, как сообщает женщина, палец удалось спасти хирургам, которые пришили его на место.



Фото: сообщество «Инцидент Нижний Тагил»



«Какие-то у нас всюду карусели-убийцы и травмоопасные сооружения для детей на набережной Нижнетагильского пруда. Всё лето только дети и травмируются», — написала женщина.

В свою очередь Владислав Пинаев заявил, что ответственность за здоровье детей прежде всего несут их родители.

«Правила есть везде, мы же их соблюдаем. Там можно травмироваться на всём, правильно? Упасть с корабля (детский игровой комплекс. — Прим. ред.), головой удариться. Что теперь, корабль убрать? Нужно соблюдать технику безопасности, следить за детьми. Мы со своей стороны сделаем всё, что надо», — рассказал TagilCity.ru глава города Владислав Пинаев.

Мэр отметил, что всё оборудование, установленное на детских площадках, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие безопасность при эксплуатации. Глава города считает, что демонтаж детских каруселей не решит проблему, а родителям следовало бы чаще напоминать своим детям о технике безопасности. Кроме того, тренажёры и качели в парках и скверах города неоднократно ремонтировались специалистами обслуживающих организаций, а значит, вопрос сохранности и безопасного использования оборудования — ответственность тагильчан, считает Владислав Пинаев.

Несмотря на позицию мэра, на днях в Нижнем Тагиле уже демонтировали одну карусель на новой набережной за ГДДЮТ, на которой неоднократно травмировались дети.

Напомним, 5 мая 2022 года на новой «Тагильской лагуне — 2», катаясь на карусели, травму позвоночника получил 13-летний подросток, 11 июня здесь же 7-летний ребёнок упал и ударился об асфальт, получив сотрясение мозга.