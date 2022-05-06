В Нижнем Тагиле на новой набережной за ГДДЮТ подросток повредил позвоночник, катаясь на карусели

Прокуратура Тагилстроевского района проведёт проверку по факту травмирования 13-летнего подростка на каруселях в парке за ГДДЮТ. Об этом АН «Между строк» рассказал прокурор района Андрей Чанышев. Инцидент произошёл 5 мая около 14:00. По словам очевидцев, подросток хотел запрыгнуть на быстро крутящуюся карусель и улетел к столбу, сильно ударившись головой. Свидетели происшествия рассказывают, что школьник некоторое время лежал на земле без сознания в луже крови, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил». Врачи диагностировали у пострадавшего перелом грудного отдела позвоночника и ушиб спины. По версии полиции, ЧП не носит криминального характера.

Директор МУП «Тагилдострой», которое занималось строительством набережной, Игорь Васильев рассказал ИА «Все новости», что всё игровое оборудование сертифицировано. Также он добавил, что на территории детского комплекса уложено резиновое покрытие. По его мнению, упасть с минимальной высоты карусели на мягкое покрытие и при этом получить серьёзные переломы невозможно. В техпаспорте карусели французской фирмы Proludic, с которой упал подросток, указано, что кататься на ней могут дети от 5 лет под присмотром взрослых.

Напомним, ранее родители четырёхлетнего ребёнка, который 2 июня 2021 года получил открытый перелом пальца на советской карусели «Глобус», отсудили у управляющей компании 300 тысяч рублей.