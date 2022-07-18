В Нижнем Тагиле демонтировали травмоопасную карусель на новой набережной за ГДДЮТ

В Нижнем Тагиле за ГДДЮТ с новой набережной «Тагильская лагуна — 2» демонтировали травмоопасную карусель, на которой неоднократно травмировались дети. Как рассказал ИА «Все новости» директор компании-подрядчика «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, у карусели разболтался подшипник, поэтому конструкцию отправили ремонтировать на завод-изготовитель.

В рамках гарантийных обязательств аттракцион поменяют, после чего карусель поставят обратно. Добавим, что 5 мая 13-летний подросток на этой конструкции повредил позвоночник, а 11 июня семилетний мальчик получил сотрясение мозга.