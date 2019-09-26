Самая современная и дорогая школа Нижнего Тагила получила лицензию

Построенная в Нижнем Тагиле почти за миллиард рублей школа № 100 в микрорайоне Муринские пруды прошла все необходимые проверки и получила лицензию на осуществление образовательной деятельности. Об этом АН «Между строк» рассказал директор учреждения Дмитрий Язовских. Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области был составлен акт проверки школы. В нём указано, что никаких нарушений в «сотке» выявлено не было. Также имеется заключение ГУ МЧС России по Свердловской области о том, что образовательное учреждение соответствует всем требованиям пожарной безопасности, и положительное заключение Роспотребнадзора.

Сегодня в школе № 100 прошла учебная пожарная тревога. Сотни детей были эвакуированы из неё в районе двух часов дня. Ученики и педагоги справились с поставленной задачей, покинув учреждение в течение 10 минут. По словам педагогов, дети не сразу поверили в то, что в здании начался пожар, и из-за этого немного замешкались.

Школа № 100 впервые открыла двери для учеников 2 сентября этого года. Готово к приёму 1170 учеников на 100% учреждение было уже к концу августа. Всего в школе 72 класса, среди которых 4 компьютерных, все они уже оборудованы регулирующимися партами, интерактивными досками, компьютерами и ноутбуками с современным программным обеспечением. В школе организованы 4 игровые комнаты и 2 спальни для ослабленных детей, медицинский блок, где есть кабинет стоматолога, 5 спортзалов, столовая на 600 мест и актовый зал на 480 зрителей. Возле здания образовательного учреждения сделали футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и две волейбольные площадки, теннисный корт, гимнастическую зону и четыре беговые дорожки. На прошлой неделею школу № 100 посетили и оценили в рамках выездного заседания депутаты Нижнетагильской гордумы.

Напомним, на создание и оборудование самой современной школы был потрачен почти миллиард рублей. Только на оснащение материально-технической базы из областного бюджета выделено 107 млн рублей. Генеральным подрядчиком выступило ООО «Уралинжиниринг».