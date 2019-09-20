Депутаты Нижнего Тагила оценили построенную почти за миллиард рублей школу на Гальянке

Депутаты Нижнетагильской гордумы вместе с чиновниками и комиссией от «Единой России» посетили в рамках выездного заседания открывшуюся в этом году школу № 100 на Гальянке и капитально отремонтированную школу № 72 на Тагилстрое. Поездку народные избранники совершили сразу после внеочередного заседания думы 19 сентября, в ходе которого одобрили мэрии выделение 14,6 млн рублей на расчёты за потреблённые коммунальные услуги в школе № 100. Экскурсии по образовательным учреждениям для депутатов провели директор школы № 100 Дмитрий Язовских и руководитель школы № 72 Сергей Головин.

«Школа № 100 супер, — отметил председатель думской комиссии по молодёжной политике, физкультуре, спорту и туризму Гаджи Абдулов. — Размеры поражают: широкие коридоры, огромные спортивные залы, площадки вокруг школы благоустроенные. Окна панорамные, особенно впечатляет вид на водоём, там так красиво: природа, лес, холмы. 72-я школа приятно удивила, она небольшая, но уютная. Дома вокруг этой школы тоже, видимо, попали под капремонт. И когда смотришь на школу спереди, получается замечательная композиция: школа с её сохранившейся изначальной архитектурной формой, дома вокруг и благоустроенная пришкольная территория. Плохо, что спортзал там совсем маленький. Во дворе сделаны спортивные площадки, но так как у нас 9 месяцев в году, даже 10, не очень лётная погода, то ими будут пользоваться не очень часто. Но зато дети в этой школе могут активно заниматься шахматами».

2 сентября в обновлённую школу № 72 на Тагилстрое пришли 220 юных тагильчан. Зданию уже больше 70 лет, и за это время капитальный ремонт в нём ни разу не проводился, при этом кровля и коммуникации были серьёзно изношены. Сейчас в школе есть обновлённая спортивная площадка, комфортные классы с интерактивными досками и планшетами, столовая и даже селфи-зона в стиле лофт.

Школа № 100 впервые открыла двери для учеников в только этом году. Готово к приёму 1170 учеников на 100% учреждение было уже к концу августа. Всего в школе 72 класса, среди которых 4 компьютерных, все они уже оборудованы регулирующимися партами, интерактивными досками, компьютерами и ноутбуками с современным программным обеспечением. В школе организованы 4 игровые комнаты и 2 спальни для ослабленных детей, медицинский блок, где есть кабинет стоматолога, 5 спортзалов, столовая на 600 мест и актовый зал на 480 зрителей.

«Смешанные чувства на самом деле, — рассказала депутат НТГД и директор школы № 32 Галина Масликова. — С одной стороны, в школе № 100 очень большие площади, современное технологическое оборудование, но в то же время в актовом зале, например, такая маленькая сцена. Это было предусмотрено проектом, к руководству здесь претензий нет. Просто сцена всегда используется для демонстрации творческих коллективов, а здесь, при таком огромном зале, но такой маленькой сцене, только вокальные коллективы можно показать, медиапрезентации. А так школа, конечно, замечательная — уютно, тепло, просторно, воздуха много».

Возле здания образовательного учреждения № 100, напомним, сделали футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольную и две волейбольные площадки, теннисный корт, гимнастическую зону и 4 беговые дорожки. Также уже проведено световое оборудование, организованы 2 парковки.