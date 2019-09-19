Депутаты разрешили мэрии Нижнего Тагила выделить деньги на оплату коммуналки в школе № 100

Депутаты Нижнетагильской гордумы приняли сегодня, 19 сентября, корректировку бюджета на 2019 год, одобрив выделение 14,6 млн рублей на расчёты за потреблённые коммунальные услуги в школе № 100 и 10 млн рублей на взносы за капремонт в муниципальном жилфонде. Также было проведено перераспределение бюджетных средств. Оно стало необходимо после того, как мэрия Нижнего Тагила решила выкупить детсад № 171 «Серебряное копытце» МБДОУ «Родничок» у обанкротившегося котельно-радиаторного завода.

Казна пополнилась на 24,6 млн рублей благодаря возмещению расходов, направленных на эксплуатацию муниципального имущества. После утверждения корректировки доходная часть бюджета Нижнего Тагила выросла до 13,74 млрд рублей, расходная — до 14,18 млрд рублей. Дефицит бюджета сейчас составляет 434 млн рублей.

Напомним, ранее власти Нижнего Тагила попросили у области дополнительно 151 млн рублей на ночное освещение города. Уже на следующей неделе в администрации планируется провести совещание по этой теме с участием представителей эксплуатирующих организаций. При решении вопроса о ночном освещении того или иного района чиновники будут учитывать также мнение его жителей.