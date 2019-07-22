Общество

Салон красоты «Кристина» присоединился к «Доброму челленджу» АН «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям (ВИДЕО)

22.07.2019 16:29
Салон красоты «Кристина» присоединился к «Доброму челленджу» АН «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям (ВИДЕО)

Коллектив салона красоты «Кристина» поддержал «Добрый челлендж», который был запущен Агентством новостей «Между строк» для помощи тяжелобольным детям. Эстафету компания ранее приняла от парк-отеля «Лесная». Каждый месяц тагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» тратит более 50 тысяч рублей на обеспечение семей с неизлечимо больными детьми подгузниками, пелёнками, шприцами и салфетками. В течение июля сотрудники «Кристины» собирали эти необходимые расходные материалы для подопечных фонда. А затем передали эстафету другим своим друзьям: магазину дизайнерской одежды Lafayette, салону красоты «Персона» и официальному дистрибьютору компании «Первый живой коллаген» в Тагиле.

Сейчас под опекой благотворительной организации находятся более 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан. Они ежедневно нуждаются в большом количестве расходных материалов. Поэтому этой весной АН «Между строк» решило помочь фонду «Живи, малыш» и запустило «Добрый челлендж».

Принцип участия в акции очень прост – в течение месяца команды компаний собирают необходимые средства гигиены для подопечных фонда, после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям.

В «Добром челлендже» приняли участие уже более тысячи жителей города. В числе прочих это коллективы ООО «Тагильское пиво», драматического театра, KDV, банка «Нейва», «Нижнетагильского холодильника», парк-отеля «Лесная» и фитнес-клуба «Телостроитель». В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также «Демидовские пивоварни», музей-заповедник, Центральная городская библиотека, общественный совет при МУ МВД «Нижнетагильское», «Синегорье», стоматологический центр «Данко» и салоны: «Юлайн» и «Цветочный вальс». Благодаря участникам челленджа, «Живи, малыш» может больше средств направлять теперь на лечение детей.

Герои проекта

Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. Обо всех акциях фонда можно почитать на его официальном сайте. Этим летом в Тагиле и десятках других городов, например, вновь проходят благотворительные «Чайные бега». А в первое число каждого месяца стартует акция «100 рублей спасут жизнь».

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