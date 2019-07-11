Фитнес-клуб «Телостроитель» принял участие в «Добром челлендже» агентства новостей «Между строк» для помощи неизлечимо больным детям

Коллектив фитнес-клуба «Телостроитель» присоединился к «Доброму челленджу» Агентства новостей «Между строк» для помощи тяжелобольным детям. Команда центра за две недели собрала для подопечных фонда «Живи, малыш» подгузники, салфетки и пелёнки, в которых дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются каждый день. Сейчас под опекой благотворительной организации находятся более 40 маленьких неизлечимо больных тагильчан.

Ежемесячно фонд «Живи, малыш» в рамках проекта «Детский паллиатив» тратит на обеспечение средствами гигиены семей, в которых живут неизлечимо больные дети, свыше 50 тысяч рублей. Но этих денег недостаточно. Поэтому этой весной АН «Между строк» решило запустить челлендж для помощи фонду.

В «Добром челлендже» приняли участие уже сотни жителей города. Это коллективы ООО «Тагильское пиво», драматического театра, KDV, банка «Нейва», «Нижнетагильского холодильника», парк-отеля «Лесная». В ближайшее время помощь неизлечимо больным детям окажут также «Синегорье», стоматологический центр «Данко» и салоны: «Юлайн», «Цветочный вальс» и «Кристина». Принцип участия в челлендже очень прост – в течение месяца команды компаний собирают необходимые расходные материалы для подопечных «Живи, малыш», после чего записывают видео с результатами сбора и передают эстафетную палочку другим организациям.

Герои проекта

Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За это время необходимую помощь получили сотни детей из 40 регионов России. Обо всех акциях фонда можно почитать на его официальном сайте. Этим летом в Тагиле и десятках других городов, например, вновь проходят благотворительные «Чайные бега». А в первое число каждого месяца стартует акция «100 рублей спасут жизнь».