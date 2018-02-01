С Восточного запустили третью в истории космодрома ракету

С космодрома Восточный запустили третью в его истории ракету «Союз-2.1а», которая должна доставить на орбиту 11 космических аппаратов, сообщает Роскосмос.

«Через 8 минут 48 секунд после старта прошло штатное отделение головного блока от третьей ступени ракеты-носителя и разгонный блок "Фрегат" приступил к выполнению полётного задания по доставке космических аппаратов на расчётные орбиты», — говорится в сообщении ведомства.

Разгонный блок «Фрегат» через час после старта ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Восточный вывел спутники «Канопус-В» № 3 и № 4 на расчётные орбиты. Аппараты «Канопус-В» предназначены для получения изображений поверхности Земли в интересах Минприроды, МЧС, Российской академии наук, Роскосмоса и других ведомств.

Отделение космических аппаратов прошло штатно в 6.06 мск и 6.12 мск, отмечается в сообщении Роскосмоса. После этого специалисты Центра управления полётами приступили к работе со спутниками, которые в ближайшее время начнут функционировать в составе общего комплекса с запущенными ранее аппаратами КА «Канопус-В» № 1 и КА «Канопус-В-ИК». Блоку «Фрегат» еще предстоит доставить на целевые орбиты девять американских и немецких спутников S-Net, Lemur и D-Star One. Их отделение должно пройти с 07:33 мск по 07:50 мск.

Разгонный блок «Фрегат» должен «"развезти" космические аппараты по трём орбитам и взять курс на вхождение в атмосферу Земли». После этого он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана. Его вход в атмосферу запланирован на 10.34 мск.

Напомним, 28 ноября 2017 года ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный с 19 космическими аппаратами, однако позднее стало известно, что с главной нагрузкой ракеты — спутником «Метеор-М» — связь отсутствует. Аварийная комиссия пришла к заключению, что авария произошла из-за проблем с алгоритмами системы управления разгонного блока «Фрегат».