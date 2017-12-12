Роскосмос назвал причины неудачного запуска с Восточного

К крушению запущенной с космодрома Восточный ракеты «Союз-2.1б» привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя, сообщается на сайте «Роскосмоса». К такому выводу пришла аварийная комиссия госкорпорации, которая расследовала неудачный пуск.

Уточняется, что к аварии и последующему крушению ракеты-носителя со спутниками привёл неверный алгоритм, указанный в системе управления пространственной ориентацией разгонного блока «Фрегат».

«После отделения космической головной части от ракеты-носителя система управления разгонного блока начала выдавать управляющее воздействие на разворот орбитального блока в требуемое угловое положение — начался процесс пространственной ориентации разгонного блока. В этот период средства телеметрии зафиксировали нештатное угловое положение разгонного блока, который ушёл с расчётной траектории после включения маршевых двигателей», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Напомним, неудачный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» произошёл утром 28 ноября. После старта с Восточного и успешного отделения первой ступени спутники не вышли на связь в заданное время. Предполагалось, что они упали на юге Атлантики либо остались на нерасчётной орбите. Ракета-носитель должна была вывести на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М» и ещё 18 небольших космических аппаратов.