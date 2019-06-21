С трансляций прямой линии Владимира Путина на YouTube-каналах стали исчезать дизлайки (ФОТО)

С трансляций прямой линии Владимира Путина на YouTube-каналах РБК, каналов «360» и RT стали исчезать дизлайки, заметили пользователи социальных сетей.

В частности, на трансляции РБК количество оставленных дизлайков снизилось почти вдвое — с 13 до 7 тысяч, на трансляции телеканала «360» — с 7,8 до 4,3 тысячи. Аналогичная ситуация произошла и с трансляцией RT, отмечают «Открытые медиа».

«Если в 13:30 трансляция собрала более 4 тысяч отрицательных отметок, то через час их число сократилось до 3,2 тысячи. Однако количество дизлайков и после этого более чем в два раза превышает число лайков», — пишет издание.

Отметим, что, на каком бы YouTube-канале ни показывали трансляцию прямой линии Владимира Путина, везде пользователи ставили больше дизлайков, чем лайков. Во время этой прямой линии на экраны трансляции почти не выводили случайные обращения от жителей, которые направляли свои вопросы президенту через смс-сообщения.