С танками, кораблями и разноцветной подсветкой. Проектировщики презентовали дизайн моста через Тагильский пруд

Мэрия Нижнего Тагила опубликовала на официальном сайте города пять вариантов дизайна моста через Тагильский пруд с выходом на Свердловское шоссе — от самого простого до суперсовременного и технологичного. Проекты архитектурного оформления переправы подготовила екатеринбургская компания «Уралгипротранс». Любой желающий может ознакомиться с представленными вариантами и оставить о них своё мнение.

Самый бюджетный вариант дизайна моста — обыкновенная балочная конструкция с пролётами из сборного железобетона. Для её возведения нужны меньшие сроки, не требуется особой техники. Но есть и недостатки — она содержит большое количество деформационных швов и промежуточных опор. Длина сооружения — 440 метров, ширина — 30 метров. Конструкция предусматривает четыре полосы для движения автотранспорта, пешеходные тротуары и велодорожки по обеим сторонам. На въезде предлагается установить колонны с фигурами танка и соболя.

Во втором варианте предлагается оформить переправу в виде корабля с мачтами, цепями и фигурами морских судов на въезде.

В третьем варианте элементы моста через Тагильский пруд предлагается выполнить в виде парусов, верёвочных лестниц и форштевня.

Четвёртый вариант оформления переправы технологичный и современный. Здесь опоры освещения сделаны в виде арок. Организована подсветка всего сооружения.

В последнем, пятом дизайн-проекте, ограждения и опоры освещения моста выполнены в виде геометрических фигур из полированной нержавеющей стали.

Напомним, мост должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. По словам гендиректора «Уралгипротранса» Владимира Карпенко, разработка проектно-сметной документации идёт по графику. Выполнены все инженерно-геодезические изыскания. Наиболее сложные работы связаны с организацией развязки на пересечении с Северным шоссе. Необходимо учесть логистику движения автотранспорта, передвижения пешеходов, а также возможность съездов и размещения автомобилей на стоянках, чтобы тагильчане могли гулять по Корабельному мысу. Некоторые съезды придётся бурить только после согласования с областным управлением автомобильных дорог. Также ведутся переговоры с собственниками жилых домов и земельных участков, которые попали в зону застройки. Им предлагается денежная компенсация или другой участок.

Балочный четырёхполосный мост с тротуарами и велодорожками обойдётся в 2,3 миллиарда рублей, обустройство подъездов и транспортных развязок — ещё в 1,3 миллиарда рублей. Финансирование строительства будет осуществляться за счёт областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. В смету должны быть также включены компенсации собственникам и арендаторам земельных участков, которые придётся изъять для строительства моста. 6 сентября 2017 года свердловское правительство, тагильская администрация и ЕВРАЗ подписали трёхстороннее соглашение, которое предусматривает налоговые льготы горно-металлургическому холдингу, чтобы направлять сэкономленные средства на строительство моста через Нижнетагильский пруд. Сколько и когда смогут выделить на строительство моста правительство и мэрия, пока неизвестно.