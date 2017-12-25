Проектировать мост через Нижнетагильский пруд за 250 млн рублей будет «Уралгипротранс»

Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства (ОАО) стал единственным участником конкурса на разработку проектно-сметной документации моста через Нижнетагильский пруд. Предложение «Уралгипротранса», понизившего начальную цену контракта до 247,5 млн рублей (на 1%), признано конкурсной комиссией соответствующим.

Проектную документацию моста с положительным заключением госэкспертизы институт должен будет сдать Службе заказчика городского хозяйства до 20 октября 2018 года, рабочую документацию с согласованиями — до 20 апреля 2019 года.

Согласно техзаданию, мост должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Длина сооружения — 560 метров, ширина четырёхполосного моста — 30 метров. Мост будет держаться на пяти индивидуальных опорах высотой от 20 до 40 метров, длина пролётов при этом должна составить 80 метров. Также в рамках проекта должен быть предусмотрен 80-метровый путепровод над железной дорогой, две развязки. При необходимости «Уралгипротранс» может запроектировать 48-метровый надземный крытый пешеходный переход над Октябрьским проспектом.

Заказчик уточнил, что финансирование строительства моста будет осуществляться за счёт областного и местного бюджета, а также внебюджетных средств. В смету должны быть также включены компенсации собственникам и арендаторам земельных участков, которые придётся изъять для строительства моста.

Идея возвести мост через Нижнетагильский пруд, что планировалось ещё во времена СССР, появилась у действующего мэра Сергея Носова в 2014 году. Тогда администрация разыграла конкурс на право заключения концессионного соглашения на 10,8 млрд рублей. Победитель должен был за свой счёт спроектировать и построить мост стоимостью 3,6 млрд рублей, а также обслуживать его в течение 10 лет. Мэрия хотела рассчитываться частями, из-за чего общая стоимость контракта была в три раза больше стоимости строительства моста. Победителем конкурса тогда стала небольшая компания «ИнКон», представляющая интересы консорциума нескольких холдингов, таких как «Юкон Групп», «Пермдорстрой», и «Института Гипростроймост — Санкт-Петербург», проектировавшего мост на остров Русский. Однако соглашение с победителем так и не было подписано, так как, по данным АН «Между строк», инвестор не смог найти источники финансирования.

6 сентября 2017 года свердловское правительство, тагильская администрация и ЕВРАЗ подписали трёхстороннее соглашение, которое предусматривает налоговые льготы горно-металлургическому холдингу, чтобы направлять сэкономленные средства на строительство моста через Нижнетагильский пруд. Сколько и когда смогут выделить на строительство моста правительство и мэрия, пока неизвестно. В интервью «Экорадио» Сергей Носов недавно заявил, что мост может появиться в течение пяти лет, но зависит это от того, «насколько настойчиво и целеустремлённо мы будем добиваться реализации наших планов». В ближайшие полгода администрация Нижнего Тагила планирует начать переговоры с потенциальными подрядчиками по контракту.