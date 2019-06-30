С начала купального сезона в Свердловской области утонуло 15 человек

За май — июнь этого года в областных водоёмах утонуло пятнадцать человек. В том числе пятеро детей — все они находились у воды без присмотра взрослых.

По данным ГУ МЧС, на сегодняшний день в Свердловской области официально безопасным признан только один пляж, который находится в Новоуральске. Поэтому в купальный сезон сотрудники ведомства патрулируют прибрежные территории других водоёмов и рассказывают отдыхающим об основах безопасного поведения на воде.

Напомним, ещё в апреле мэрия Нижнего Тагила утвердила список пляжей для отдыха тагильчан в летний сезон. Всего в него вошли четыре места: в парке им. Бондина, у отеля Demidov Plaza, в сквере Выйского пруда и в парке «Народный». При этом купаться в прилегающих водоёмах категорически запрещено.