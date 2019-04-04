Мэрия Нижнего Тагила утвердила места для массового отдыха горожан возле водоёмов этим летом

Мэрия Нижнего Тагила определила территории возле водоёмов, где жители города смогут отдыхать этим летом. В перечень вошли четыре зоны. Две из них расположены на берегу Тагильского пруда — в парке им. Бондина и возле отеля Demidov Plaza. Также горожане смогут проводить свободное время в сквере Выйского пруда и в парке «Народный». До 1 июня на главном городском водоёме в районе Demidov Plaza будут установлены буйки для отделения зоны судового хода.

Купаться во всех указанных выше водоёмах запрещено. Несмотря на это, специалисты Центра защиты населения и территории города обследуют и очистят дно от посторонних предметов в границах заплыва на берегу Нижнетагильского, Выйского и Муринского прудов, а также у моста между улицами Красноармейской и Фрунзе. Ранее Роспотребнадзор не раз предупреждал тагильчан об опасности купания в местных водоёмах. В городе нет пляжей, которые бы удовлетворяли всем требованиям ведомства. Лишь один пляж на Ленёвском водохранилище сотрудники МЧС признали безопасным. Но, как показывает практика, подобные предостережения никогда не останавливали любителей позагорать и искупаться в жаркую погоду.

Напомним, в прошлом году управление Роспотребнадзора по Свердловской области заявило, что на территории региона нет безопасных для купания водоёмов. Специалисты проверили 63 водных объекта области. По результатам исследований установлено, что 68% отобранных проб по санитарно-химическим показателям и 17% проб по микробиологическим показателям не соответствуют требованиям СанПиН «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». По правилам использование водного объекта для купания допускается только при наличии соответствующего санитарно-эпидемиологического заключения, а также постоянного лабораторного контроля качества воды водоёма.