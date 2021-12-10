С начала года жители Нижнего Тагила отдали IT-мошенникам более 100 млн рублей

В мэрии Нижнего Тагила состоялось совещание по вопросам профилактики мошенничества, на котором выступил начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, сообщили в пресс-службе города.

За 2021 год преступность снизилась более чем на 10%, раскрываемость преступлений при этом возросла до 64%, сообщил полицейский. Всего с начала 2021 года в городе зарегистрировано более пяти тысяч преступлений, свыше 20% из них — дистанционные.

«Более трёхсот — это те случаи, когда неизвестные представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов и под предлогом несанкционированного списания денежных средств либо оформления кредитов просят перевести деньги на “безопасный” счёт, подтвердить перевод или покупку, оказать содействие в поимке мошенников», — рассказал полковник Абдулкадыров.

Также Ибрагим Абдулкадыров рассказал о телефонных звонках пожилым людям, в которых мошенники представляются родственниками и сообщают, что попали в ДТП или совершили преступление, убеждая передать деньги на взятку. По 12 таким случаям возбуждены уголовные дела.

47 преступлений зарегистрировано, когда злоумышленники в социальных сетях от лица знакомых просили перевести деньги взаймы, 84 преступления — когда разместили ложные объявления на популярных сайтах. В этом году тагильчане отдали мошенникам более 100 млн рублей. Возместить ущерб пострадавшим на 4 млн рублей удалось за счёт пойманных злоумышленников.

«Жертвами таких преступлений становятся люди всех возрастов. Из числа потерпевших более 160 человек — это граждане старше 60 лет, 564 человека в возрастной категории от 18 до 60 лет, а также 13 несовершеннолетних. К сожалению, на уловки мошенников попадают и работники градообразующих предприятий, и работники образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, и другие категории граждан», — подытожил полковник.

Ибрагим Абдулкадыров также отметил важность профилактических бесед с населением и призвал противостоять мошенничествам всем вместе. Мэр города Владислав Пинаев поддержал предложение МВД и поручил депутатам гордумы в своих коллективах также говорить о правилах безопасности, чтобы предостеречь жителей города от действий мошенников.