С начала года в Свердловской области произошло 256 лесных пожаров

По данным департамента лесного комплекса, с 1 января 2019 года на территории Свердловской области произошло 256 лесных пожаров. Общая площадь пройденной огнём территории составляет порядка 2,2 тысячи гектаров.

Как пишет Tagilcity.ru, в этом году больше всего пожаров произошло в Красноярском крае. Из них 68 было решено не тушить. Их площадь сейчас составляет 1 миллион гектаров. Самая большая площадь пройденной огнём территории наблюдается в республике Саха — пострадало 2,5 миллиона гектаров леса.

«Площадь, пройденная пожарами, на землях лесного фонда на конец июля 2019 года в два раза ниже площадей, охваченных огнём в 2018 году. При этом общая площадь пожаров сопоставима с показателями прошлого года», — заявил врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

Основная причина лесных пожаров — сухие грозы. Однако если пожар не опасен населённым пунктам или объектам экономики, а примерные затраты на его тушение превышают прогнозируемый вред, то региональные комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности принимают решение не тушить его.

Напомним, площадь, пройденная лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке в этом сезоне, уже превысила 12 миллионов гектаров. Самые мощные пожары сейчас бушуют в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Общая площадь природных возгораний в этих регионах достигает 3 миллионов гектаров, говорится на сайте Авиалесоохраны. В этих регионах накануне ввели режим ЧС.

По данным Всемирного фонда дикой природы, ежегодно в России огнём уничтожается около 10 миллионов гектаров зелёных территорий. Из-за этого в ближайшие 10 лет страна может остаться без промыслового леса.