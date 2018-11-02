С начала 2019 года лекарства в России подорожают сразу на 10%

Лекарства в России с начала 2019 года подорожают в среднем на 10%, со ссылкой на представителей Аптечной гильдии и участников рынка пишут «Известия». Отмечается, что это произойдёт из-за курса валют и в большей степени отразится на импортных препаратах.

Отечественные производители тоже поднимут цены, в частности, из-за использования зарубежных компонентов. Также на цене скажется повышение НДС с 18% до 20%: хотя на лекарства изменение налога не распространяется, производителям придётся платить больше за транспортные услуги, электроэнергию и другие расходы.

Есть предположение, что подорожание не коснётся части препаратов, которые входят в перечень жизненно необходимых и важных — это около 700 единиц для лечения наиболее распространённых заболеваний, цены на них регулирует государство.

Ранее россиян предупреждали о 7-процентном повышении цен на лекарства, который связывали с тем, что производители пытаются компенсировать недополученную выгоду из-за госрегулирования в сфере жизненно важных препаратов.