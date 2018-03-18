С музыкой и попкорном. Жители отдалённых районов идут на выборы как на праздник

Десятки концертов, спектакли от профессиональных театров, розыгрыши призов и традиционные пирожки радуют сегодня жителей Нижнего Тагила на участках. Журналист АН «Между строк» побывала на самых интересных культурных событиях и узнала, с каким настроением горожане идут на выборы.

Во Дворце национальных культур на Руднике им. III Интернационала избирателей встречают песнями прямо с порога. Холл дворца превратился в концертную площадку, на которой друг друга сменяют местные коллективы. В репертуаре — нетленные «На теплоходе музыка играет» и «Угонщица» Ирины Аллегровой. Зрители в восторге — кто-то подпевает знакомые песни, кто-то жуёт попкорн или сладкую вату, которую можно купить, не отходя от «сцены».

Любимцы жителей отдалённого посёлка — ансамбль башкирской и татарской культуры «Ялкын» — подготовили для дня выборов весёлый репертуар. Веселить народ решили татарскими песнями про любовь, жизнь и красоту природы. Правда, у самих артистов настроение не особо праздничное.

«Не хочется голосовать идти, когда власти про народ не думают, — призналась до выступления одна из участниц ансамбля "Ялкын". — На дворе XXI век, а мы живём в доме без канализации, на Перова — центральной улице посёлка — нет даже тротуаров, людей постоянно сбивают здесь».

«И ещё две недели в посёлке не работает банкомат, а банка у нас нет. Мы не можем снять пенсию!» — добавляет другая артистка.

Жителей Рудника в честь выборов радуют и профессиональные артисты. Сегодня здесь покажут детские спектакли театр кукол и молодёжный театр. Для жителей отдалённого района это большое событие, люди специально выходят из дома, чтобы посмотреть спектакли и заодно проголосовать.

«Сходила, проголосовала, народу много. Приятно, что про людей думают, концерт вот такой замечательный организовали. Вечером ещё с дочерью и внуком вернусь, на спектакль театра кукол, — говорит жительница Выи Лилиана. — Настроение отличное, хотя есть, конечно, обида за то, что жить стали хуже. Мне 52 года, я помню время, когда люди могли себе позволить отпуск раз в год и много чего ещё. Но голосовала за действующую власть, потому что хочется, чтобы была в стране стабильность».

Повезло сегодня Вагонке и особенно тем, кто живёт неподалёку от ДК им. Окунева. Для них весь день играют музыканты нижнетагильской филармонии. До обеда на сцене выступали «Тагильские гармоники», позже — камерный оркестр «Демидов-камерата». Музыкальная программа пользуется у жителей района такой популярностью, что у заходящих в здание людей уточняют — они пришли на выборы или на концерт.

«Проголосовали с подругой на Пихтовке и приехали сюда музыку послушать. Очень рады, что такие артисты к нам приехали. Настроение отличное, какое и должно быть в такой день, ведь выборы — большой государственный праздник, — говорит пенсионерка Галина Козарь. — Про бойкот выборов слышала, не согласна с ним, но молодёжь ведь не переубедишь, сделает, как ей надо. Мне кажется, всё зависит от нас, как мы относимся к происходящему в стране. Нужно быть оптимистами».

Людмила Николаевна пришла на избирательный участок с мужем и сыном. Хотела быстро проголосовать и идти заниматься домашними делами. Но сыну так понравился концерт «Тагильских гармоник», что семья решила остаться и посмотреть выступление камерного оркестра.

По данным пресс-службы мэрии, развлекательные программы завершатся к 18.00 — за два часа до закрытия избирательных участков.