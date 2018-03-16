Давление начальства, бесплатные билеты в кино, айфоны и концерты. Как жителей Нижнего Тагила заманивают на президентские выборы

18 марта в России пройдут выборы главы государства. Узнаваемость большинства кандидатов на пост президента среди избирателей близка к нулю. Главной проблемой для администраторов выборов считается явка, низкие результаты которой могут поставить легитимность переизбрания Владимира Путина под вопрос. АП направила губернаторам и мэрам директиву обеспечить в своём регионе или городе максимальную явку избирателей на УИКи. Считается, что от явки в Нижнем Тагиле сегодня зависит назначение мэра Сергея Носова на более высокий пост, хотя сам градоначальник опровергает слухи о своём скорой отставке. Глава города надеется, что явка в Нижнем Тагиле составит не менее 63% и будет выше, чем в Екатеринбурге и других крупных городах Свердловской области. Как тагильчан пытаются привлечь на избирательные участки – в материале АН «Между строк».

Давление на бюджетников и градообразующие предприятия

С начала года мэр Нижнего Тагила Сергей Носов провёл немало встреч с руководителями и профсоюзами местных предприятий, представителями среднего и малого бизнеса, общественными активистами. В ходе них градоначальник твердил, что федеральная власть и действующий президент страны Владимир Путин заботятся о Нижнем Тагиле, а значит, горожане должны отвечать взаимностью.

Ещё более активно чиновники стали придерживаться этой линии после визита главы государства на «Уралвагонзавод» 6 марта. Руководители муниципальных предприятий почти в открытую требуют от своих сотрудников прийти в день выборов на избирательные участки, проголосовать за определённого кандидата и после этого отчитаться о сделанном, пишут местные телеграм-каналы.

«Очень смешно смотрелся свежеиспечённый директор НТТС, варяг Калаушин Андрей Иванович. Он собрал совещание в рабочее время и в приказном порядке потребовал от инженерных работников бюджетной организации самим прийти на выборы и заставить подчинённых работяг прийти и проголосовать за сами знаете кого, с обязательным отзвоном с личного сотового телефона, специально обученному человеку. Типа, он всё проконтролирует... Ага...», – пишет телеграм-канал «СлУХИ Тагила».

Сотрудникам УВЗ выдают на предприятии именные приглашения на выборы. На каждом из них указан номер цеха.

На официальных сайтах большинства тагильских учреждений культуры, образования и других появились разделы, новости или просто ссылки на избиркомы, информирующие о важности участия в выборах 18 марта. Почтовые ящики горожан и столики возле касс в магазинах завалены листовками с призывом прийти на выборы.

Муниципальные СМИ на протяжении нескольких недель публикуют и ставят в эфир материалы, в которых тагильские чиновники, депутаты, предприниматели и спортсмены рассказывают о том, почему они будут голосовать на выборах президента.

Розыгрыш iPhone 8, iPad и 2018 билетов в кино

Тагильскую молодёжь зазывают на выборы селфи-конкурсами с розыгрышами призов. Самый масштабный из них планируется в Тагилстроевском районе. Его жители могут выиграть iPhone 8, iPad, консоль PlayStation 4, 200 литров бензина, 150 сертификатов в салоны красоты, рестораны и магазины бытовой техники. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно лишь сфотографироваться на фоне избирательного участка и выложить фото на своей страничке в «ВКонтакте», «Одноклассниках» или Instagram с хэштегом #ТагилГолосует. Первые 509 человек, которые опубликуют фото, получат по два билета в кино. Всего организаторы обещают разыграть 18 марта 2018 билетов в кино.

Организатором селфи-конкурса выступает неизвестное общественное движение «Тагил за будущее России». До 18 марта они также проводят ежедневные розыгрыши призов среди своих подписчиков группы в соцсети «ВКонтакте». Победители определяются случайным образом.

Ещё один конкурс селфи с избирательных участков ради повышения явки проводит фонд «Уральские самоцветы», который занимался организацией розыгрыша призов на выборах губернатора Свердловской области. Фотографии с УИКов нужно также опубликовать в соцсетях со специальным хэштегом – #голосовач96 и #НижнийТагил. Избиратели, которые соберут больше всего голосов за своё селфи, получат iPhone 8, планшет iPad 32Gb, AppleWatch, игровую приставку PS4, камеру GoPro, велосипед или гироскутер. Специальная комиссия будет оценивать также художественную ценность и качество фотографий. Итоги конкурса планируется подвести до 26 марта.

Розыгрыши призов организовали даже на «Уралвагонзаводе». Чтобы выиграть настольную лампу, флешку или, например, спиртной напиток, достаточно принять участие в выборах президента 18 марта и сделать репост записи.

Бесплатные детские спектакли и концерты с участием уральских звёзд

В день выборов президента в Нижнем Тагиле и присоединённых к нему деревнях и сёлах пройдёт более сорока бесплатных культурно-развлекательных мероприятий. Во дворцах культуры организованы выступления местных творческих коллективов, детские спектакли, художественная выставка «Мы родились в России», семейный мультпраздник «Дорогой добра». В Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» также проходит выставка «Все на выборы!», призванная поднять патриотический и предвыборных дух горожан. На ней представлено около 20 плакатов 1930–1970 годов.

В центре города, на площади перед КДК «Современник», 18 марта также организовали для жителей Нижнего Тагила викторины, конкурсы и розыгрыши призов. Там зазывать избирателей на участки будут известные тагильские и екатеринбургские диджеи, спортсмены, общественники и музыканты. Все они примут участие в праздничной программе «Время побеждать!».

Работа с протестующей молодёжью

Накануне, 15 марта, в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже проходил форум «Я выбираю успех» под эгидой «Молодой гвардии Единой России». В мероприятии приняли участие более ста человек. В ходе него тагильский мэр Сергей Носов и руководитель аппарата администрации Андрей Ленда попытались отговорить молодёжь города от бойкота выборов 18 марта. Носов обвинил тех, кто призывает людей не ходить на выборы, в подрыве устоев государства, и призвал студентов прийти на избирательные участки в это воскресенье. Ранее Ленда также провёл несколько встреч с неформальными молодёжными лидерами – местными художниками, музыкантами.

Голосование по выбору общественных территорий

Ещё один крупный проект по привлечению жителей города на избирательные участки – рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые должны будут благоустроить в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Места для голосования за лучший проект будут располагаться в тех же зданиях, где находятся избирательные участки. Объект, набравший наибольшее число голосов, благоустроят в 2018 году. Остальные два отремонтируют в последующие годы.

Напомним, в Нижнем Тагиле из десяти объектов лидерами конкурса стали сквер «Пионерский», центр семейного отдыха на территории ТОС «Пограничный» и парк «Народный». В начале февраля глава города Сергей Носов лично представил журналистам эти проекты. Он неоднократно призывал тагильчан прийти 18 марта на избирательные участки, чтобы проголосовать за какой-либо них, во время молодёжных форумов, встреч с профсоюзами предприятий, общественниками и представителями ТСЖ и управляющих компаний.