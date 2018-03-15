Мэрия Нижнего Тагила отговаривает молодёжь от бойкота выборов президента

Администрация Нижнего Тагила запустила за несколько дней до выборов президента РФ масштабную программу по привлечению местной молодёжи на избирательные участки. Вчера с целью повышения явки в городе прошёл автопробег «Время побеждать». Лидеры и творческие коллективы городского Дворца молодёжи посетили восемь учреждений профессионального образования. Сегодня, 15 марта, в Нижнетагильском горно-металлургическом колледже проходит форум «Я выбираю успех» под эгидой «Молодой гвардии Единой России».

На мероприятие «Я выбираю успех» зарегистрировались более ста тагильчан в возрасте от 16 до 35 лет. Главными гостями и спикерами форума стали глава Нижнего Тагила Сергей Носов, руководитель аппарата администрации Андрей Ленда и начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Дмитрий Язовских. Основным вопросом во время его открытия — почему молодёжь митингует и бойкотирует выборы. На настойчивые вопросы Ленды, что толкает молодёжь на митинги и почему они считают, что все выборы проходят нечестно, никто из присутствующих ответить не смог. Тогда слово взял Носов: он обвинил тех, кто призывает людей не ходить на выборы, в подрыве устоев государства.

«Я смотрю на тех, кто в это вовлекается, — начал Носов. — Спрашиваешь: “Ребят, ну, вы же знаете, кем всё это оплачено?” Отвечают: “Знаем, но хотим попротестовать — может, по телевизору покажут, может, в соцсетях похвалят”. Недруги нашего государства хотят, чтобы молодёжь не ходила на выборы, она всегда была легковозбудимой в обществе группой, на Западе то же самое, и в Европе. Тот, кто сегодня призывает не ходить, преследует иные цели — не честные выборы, он ведёт подрывную деятельность против устоев государства. Ходить или не ходить на выборы — попробуйте, вам с этим жить».

По словам тагильского мэра он не раз принимал участие в организации президентских выборов, но именно выборы 18 марта должны стать самыми прозрачными.

«До запятой заставляют соблюдать нормы и правила, которые мне зачастую кажутся не совсем разумными. Кажется, ну зачем перестраховываться? Мне сложно сказать, где и как фальсификация может быть. Сегодня в РФ выборы проходят под видеонаблюдением и учёт голосов идёт электронно», — отметил Сергей Носов.

В ходе форума Носов также назвал лживыми слухами информацию о его возможном назначении губернатором Челябинской области и обвинил ряд СМИ в призыве избирателей бойкотировать президентские выборы 18 марта. После «диалога на равных» с чиновниками форумчане разошлись по секциям, где им читали лекции и проводили мастер-классы местные предприниматели, политики, спортсмены, благотворители и волонтёры.

Напомним, молодёжь Нижнего Тагила будут зазывать на выборы президента также местными звёздами и селфи-конкурсом с розыгрышем iPhone 8. Носов надеется, что явка избирателей на участки голосования в городе 18 марта составит не менее 63% и будет выше, чем в Екатеринбурге и других крупных городах Свердловской области.