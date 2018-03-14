Молодёжь Нижнего Тагила будут зазывать на выборы президента местными звёздами и селфи-конкурсом с розыгрышем iPhone 8

Мэрия Нижнего Тагила подготовила мероприятия по повышению явки на выборах президента РФ, которые пройдут в это воскресенье, 18 марта. В центре города зазывать молодёжь на избирательные участки будут известные тагильские и екатеринбургские диджеи (Alexey Kenzo и Дмитрий Fresh), спортсмены, общественники и музыканты. Все они примут участие в праздничной программе «Время побеждать!». Она пройдёт в день выборов на площади перед КДК «Современник». Для горожан организовали викторины, конкурсы и розыгрыши призов.

Всего во дворцах культуры в Нижнем Тагиле и присоединённых к нему деревнях и сёлах 18 марта пройдёт более сорока развлекательных мероприятий. Это выступления местных творческих коллективов, детские спектакли, художественная выставка «Мы родились в России», семейный мультпраздник «Дорогой добра». Вход на все мероприятия бесплатный.

Также в день выборов в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Первоуральске пройдёт конкурс селфи с избирательных участков. Нужно будет опубликовать фотографии с УИКов в соцсетях со специальным хэштегом. Итоги конкурса планируется подвести до 26 марта. Победители получат iPhone 8, планшет iPad 32Gb, AppleWatch, игровую приставку PS4, камеру GoPro, велосипед или гироскутер. Проводит конкурс фонд «Уральские самоцветы», который на выборах губернатора Свердловской области занимался организацией розыгрыша призов также ради повышения явки избирателей.

Большое число тагильчан планируется привлечь на избирательные участки и при помощи голосования по проектам благоустройства общественных территорий. Места для голосования за лучший проект будут располагаться в тех же зданиях, где находятся избирательные участки. Напомним, в Нижнем Тагиле из десяти объектов лидерами конкурса стали сквер «Пионерский», центр семейного отдыха на территории ТОС «Пограничный» и парк «Народный», благоустройство которого в мэрии рассчитывают завершить уже в этом году.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов ранее заявлял, что явка избирателей на участки голосования в городе во время выборов президента РФ 18 марта составит не менее 63% и будет выше, чем в Екатеринбурге и других крупных городах Свердловской области.