Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал слухи о переезде в Челябинскую область

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов назвал лживыми слухами информацию о его возможном назначении губернатором Челябинской области. Сегодня, 15 марта, глава города принял участие в местном молодёжном форуме «Я выбираю успех». Выступая перед тагильскими студентами, Носов прокомментировал разговоры о его переезде в Челябинский регион, а также бездоказательно обвинил ряд СМИ в призыве избирателей бойкотировать президентские выборы 18 марта.

«Здесь присутствуют представители СМИ, которые усердно распространяют эти слухи. Причём могу вам сказать, по заказу это делают. Это делается только с одной целью — чтобы повлиять на настроение тагильчан, их решение идти или нет на выборы. Тот, кто распространяет эти лживые слухи… Здесь я вижу представителей “Между строк”, спутника такого агентства, как Znak. Есть такая технология, она в одном издательстве принимается, другие [новость] подхватывают и разносят. А в это время Znak снял эту информацию, как будто её и не было (на самом деле это не так, в данный момент новость на сайте есть. — Прим. ред.). Ложечки нашлись, а осадок должен остаться в душах тагильчан», — заявил Носов.

Ранее Znak.com со ссылкой на несколько неназванных источников сообщил, что Носова называют в Кремле «наиболее перспективной кандидатурой» на пост главы Челябинского региона в случае досрочной отставки Бориса Дубровского. По информации издания, тагильский мэр уже успешно прошёл собеседование в администрации президента. Источники интернет-газеты утверждают, что назначение Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области может произойти сразу после выборов президента России 18 марта.

Напомним, год назад на фоне болезни Амана Тулеева обсуждалось назначение Сергея Носова губернатором Кемеровской области. Тем не менее Тулеев сохранил свою должность, а против назначения Носова, по сообщениям СМИ, выступили местные ФПГ.