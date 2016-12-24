Сергея Носова рассматривают на должность губернатора Кемеровской области

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов может стать губернатором Кемеровской области, пишет сегодня Znak.com со ссылкой на свои источники. Издание также сообщает, что кандидатура Носова рассматривается в качестве замены экс-губернатору свердловской области 79-летнему Эдуарду Росселю в Совете Федерации. Полномочия Носова на посту главы Нижнего Тагила заканчиваются в октябре 2017 года, и в окружении политика уверены, что он не пойдёт на второй срок.

Близкие к мэру Нижнего Тагила источники АН «Между строк» подтверждают, что Носов может получить долгожданное губернаторское кресло в Кемерово.

«О включении Сергея Константиновича в резерв на пост губернатора Кемеровской области в качестве одного из основных претендентов узкому кругу лиц стало известно несколько недель назад. Про Совфед разговоры идут давно, но на днях появилась информация, что в верхнюю палату парламента кандидатуру Носова завернули. При этом законодательная работа самому Носову не по душе, но, если не будет других вариантов, этот был бы тоже приемлем. От Нижнего Тагила Сергей Константинович очень устал», – говорит собеседник АН «Между строк».

Как отмечает Znak.com, интересантом назначения Сергея Носова на место кемеровского губернатора Амана Тулеева, возглавляющего регион 19 лет, может быть корпорация «Уралвагонзавод». Машиностроительный гигант владеет с 2014 года Юргинским машиностроительным заводом (Юрмаш). Летом 2016 года Тулеев обратился к премьеру Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке и гендиректору госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову с просьбой взять на личный контроль ситуацию с задолженностью по зарплате на Юрмаше, обнажив конфликт с корпорацией. УВЗ, в свою очередь, обвинил кемеровские власти в том, что они не помогают снизить социальную напряжённость на проблемном активе, а напротив, мешают корпорации.

Позиции старожила российской политики в Кремле тоже ослабевают, считают собеседники Znak.com. Подтверждением этому может быть арест в ноябре 2016 года двух замов Тулеева (Алексея Иванова и Александра Данильченко), а также начальника следственного управления региона Сергея Калинина. Все проходят по уголовному делу о вымогательстве пакета акций у собственника угольного предприятия «Разрез "Инской"» почти на миллиард рублей.

Агентство новостей «Между строк»