СМИ: Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов после выборов может возглавить Челябинскую область

Главу Нижнего Тагила Сергея Носова называют в Кремле «наиболее перспективной кандидатурой» на пост губернатора Челябинской области в случае досрочной отставки Бориса Дубровского, пишет интернет-газета Znak.com со ссылкой на несколько неназванных источников. По информации издания, тагильский мэр уже успешно прошёл собеседование в администрации президента.

«Носов прошёл собеседования в управлении внутренней политики АП и встречался с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко», — говорит источник Znak.com.

Ранее СМИ прочили кресло челябинского губернатора сенатору Ирине Гехт, депутатам Госдумы Владимиру Бурматову и Владимиру Гутенёву (активист ОНФ, экс-советник гендиректора госкорпорации «Ростех»), вице-губернаторам Челябинской области Евгению Редину и Руслану Гаттарову, но ни один из перечисленных политиков Кремль якобы не устроил.

По мнению источников Znak.com, назначение Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области может произойти сразу после выборов президента России 18 марта.

«Носов набрал вес, в том числе за счёт того, что рассматривался на Кемерово. Но там преемником [Амана] Тулеева, скорее всего, будет [недавно назначенный вице-губернатор Сергей] Цивилев. С другой стороны, не могу сказать, что Носов сильно отличается от Дубровского. Принципиальное отличие в том, что Дубровский не любит и не умеет работать с общественным мнением, а Носов более изощрённый политик, он сумел перебороть себя. В результате у него поддержка населения достаточно высокая, несмотря на то, что ситуация в Нижнем Тагиле также далека от идеальной», — считает известный политолог Евгений Минченко.

Напомним, год назад обсуждалось назначение Сергея Носова губернатором Кемеровской области, а летом 2017 года, на фоне болезни Амана Тулеева, слухи достигли апогея. Тем не менее Тулеев сохранил свою должность, а против назначения Носова, по сообщениям СМИ, выступили местные ФПГ.

Сергей Носов — уроженец Магнитогорска Челябинской области, представитель известной в регионе династии металлургов. После окончания горно-металлургического института Носов начал работу на Магнитогорском металлургическом комбинате, дорос до заместителя гендиректора, но вынужден был переехать в Нижний Тагил из-за конфликта с командой Виктора Рашникова. В Нижнем Тагиле Носов вскоре стал директором местного металлургического комбината, на котором проработал несколько лет. После увольнения переехал в Москву, работал в структурах госкорпорации «Ростехнологии», был советником Сергея Чемезова. В 2012 году Носов вернулся в Свердловскую область на должность вице-губернатора, а через несколько месяцев набрал 92% голосов на выборах мэра Нижнего Тагила. В 2016 году Сергей Носов вошёл в Высший совет «Единой России», в котором состоит по настоящее время. Осенью 2017 года переизбран мэром Нижнего Тагила на новый срок.