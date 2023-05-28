С 29 мая в Нижнем Тагиле на 1,5 месяца закроют участок улицы Красноармейской

С понедельника, 29 мая, в Нижнем Тагиле на 1,5 месяца закроют сквозной проезд по улице Красноармейской. Участок дороги от перекрёстка с улицей Аганичева до жилого дома № 74 будет закрыт до 17 июля. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Здесь будут проводить реконструкцию канализационного коллектора и строительство насосной станции на территории, где предполагалось продолжение парка «Народный-2», проект которого был окончательно заброшен.

Объехать перекрытый участок дороги можно будет в обоих направлениях по улицам: Красноармейская — Черных — Фрунзе — Аганичева — Красноармейская.