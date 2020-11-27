С 26 по 30 ноября ГИБДД Нижнего Тагила будет ловить нарушителей на пешеходных переходах

В период с 26 по 30 ноября сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила будут пресекаться нарушения пешеходов, а также водителей при проезде пешеходных переходов.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД, искать нарушителей будут в рамках профилактического мероприятия «Безопасная дорога».

Сотрудники Госавтоинспекции призывают пешеходов быть предельно внимательными при переходе проезжей части, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. Для водителей очень важно вовремя заметить пешехода и оценить условия видимости и обзора.