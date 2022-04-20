С 21 апреля в Нижнем Тагиле перенесут конечные остановки автобусов № 13 и 58 

В Нижнем Тагиле 21 апреля 2022 года в связи с работами по реконструкции Привокзальной площади будут перенесены автобусные остановки маршрутов № 13 (вокзал — Психиатрическая больница) и № 58 (вокзал — посёлок Северный), сообщает пресс-служба администрации города. Остановки от гостиницы на улице Садовой будут перенесены к торговому центру «Кардинал». На новом месте остановки будет установлен дорожный знак (5.16 «Место остановки автобуса»).

Напомним, ранее, 14 февраля и 18 апреля, администрация Нижнего Тагила перенесла большинство остановок транспорта с Привокзальной площади в связи с её реконструкцией. Около каждой остановки установили дорожные знаки, указывающие их новое местоположение. Официальное открытие площади после реконструкции состоится 14 августа.