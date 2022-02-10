Публикуем новую схему расположения остановок автобусов на Привокзальной площади Нижнего Тагила

Администрация Нижнего Тагила определила, куда будут перенесены маршруты общественного транспорта из-за начала работ по реконструкции Привокзальной площади. Остановки маршрутов общественного транспорта изменятся с 14 февраля.

— Маршруты № 17, 17У, 50, 53, 55, 56, 57 и 65 перенесут на проспект Строителей пред домом № 29, в котором находятся авиакассы, аптека и пекарни разместят маршруты

— Маршруты № 2, 14, 32 и 43 расположатся на улице Садовая около торговых рядов со стороны здания железнодорожного вокзала.

— Маршруты № 13 и 58 будут отъезжать от гостиницы «Тагил».

На прежнем месте напротив здания железнодорожного вокзала останутся автобусы, курсирующие по маршрутам № 1, 3, 4, 5, 7, 20, 23, 26, 30, 31, 36 и 46.

Перед переносом остановочных пунктов специалисты «МБУ «Сигнал-3» установят дорожные знаки, указывающие их новое местоположение. Планируется, что общественный транспорт будет располагаться на этих местах до середины апреля. К этому времени генподрядчик МУП «Тагилдорстрой» планирует выполнить работы по замене дорожного полотна в центре Привокзальной площади. После этого схема проезда вновь изменится.