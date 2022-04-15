В Нижнем Тагиле из-за ремонта Привокзальной площади изменится схема остановок автобусов 

С 18 апреля в Нижнем Тагиле изменится схема остановочных пунктов на Привокзальной площади. Об этом АН «Между строк» рассказали специалисты управления городским хозяйством.

Из-за продолжения работ по реконструкции площади посадочные площадки автобусных маршрутов под номерами 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 20, 23, 26, 30, 31, 32, 36, 43 и 46, которые сейчас располагаются на стороне железнодорожного вокзала, перенесут на улицу Садовую ближе к проспекту Ленина, в район торговых павильонов.

Остановки на проспекте Строителей перед домом № 29 и у гостиницы «Тагил» переносить не будут.

Напомним, большинство остановок транспорта администрация Нижнего Тагила перенесла 14 февраля из-за начала работ по реконструкции Привокзальной площади. Около каждой остановки установили дорожные знаки, указывающие их новое местоположение.

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