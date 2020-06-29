С 15 июля в России начнут открываться кинотеатры

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко анонсировал открытие с 15 июля российских кинотеатров, пишет «Интерфакс».

«Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъёма, возрождения. Мы видим энтузиазм работников в сфере туризма, спорта и культуры, люди по-настоящему соскучились по работе и наконец-то возвращаются к нормальной жизни», — сказал Чернышенко.

Ранее, в конце мая, Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по работе кинотеатров после эпидемии: в них говорится, что билеты должны продаваться так, чтобы между зрителями в зале сохранялась дистанция не менее одного метра друг от друга. Такая рассадка не будет распространяться на членов одной семьи или зрителей, проживающих вместе. Кроме того, зрители должны будут носить маски. В документе также говорилось, что решение об открытии кинотеатров будут принимать региональные власти в соответствии с рекомендациями санитарных врачей.