С 1 января 2019 года в Свердловской области вырастет плата за детские сады

С 1 января 2019 года в большинстве городов Свердловской области вырастет плата за пребывание детей в государственных и муниципальных детских садах. Соответствующий проект постановления выпустило правительство региона, новые тарифы утвердил первый вице-губернатор Алексей Орлов. Документ будет опубликован завтра, 13 ноября, в «Областной газете».

Размер платы в дошкольных организациях Нижнего Тагила увеличится на 89 рублей и составит 2169 рублей.

В Екатеринбурге полный день пребывания ребёнка в детском саду будет стоить до 3240 рублей в месяц вместо 3140 рублей, в Полевском — 3345 рублей вместо 3217 рублей. Максимальный размер платы за присмотр и уход за детьми останется прежним в Артинском, Белоярском, Берёзовском, Гаринском, Ивдельском, Каменском, Тугулымском городских округах. Не затронут изменения Верх-Нейвинск, Пелым, ЗАТО Свободный, Среднеуральск, посёлок Уральский, Камышловский и Таборинский районы.

Напомним, с 1 июня 2018 года родители стали платить ежемесячно 2080 рублей вместо 2000 рублей за присмотр и уход за детьми в муниципальных детских садах Нижнего Тагила. Причиной роста, как и при предыдущем повышении платы за пребывание в детских садах, стала инфляция.