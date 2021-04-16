С 1 мая в Нижнем Тагиле начнут работать 30 сезонных торговых палаток

С 1 мая по 1 октября 2021 года в Нижнем Тагиле будут работать 30 сезонных торговых палаток с овощами и фруктами. И ещё 10 торговых объектов по оказанию услуг общественного питания, в которых предполагается продажа сладкой ваты, кофе, поп-корна и напитков. С 15 июня до 15 ноября будут размещены 4 временные торговые точки по продаже бахчевых, сообщает пресс-служба мэрии.

На сегодня администрацией города выставлено на торги 25 дополнительных мест размещения сезонных нестационарных объектов для продаж. После определения победителей и заключения с ними договоров строения будут размещены на улицах Нижнего Тагила.

«Летние палатки должны гармонично вписываться в облик города. Проведение обследований, разъяснительной работы по соблюдению правил организации торговли, благоустройства и санитарных требований запланировано каждую неделю», — отметили в администрации города.

Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора и управления промышленной политики и развития предпринимательства города накануне провели совещание с владельцами сезонных торговых объектов.

В этом году внимание уделяется и требованиям, связанным с противодействием пандемии. Для этого владельцам палаток нужно принять меры по очистке и дезинфекции помещений и оборудования. Необходимо наличие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность реализуемой продукции. При этом у продавца должна быть при себе медицинская книжка. Обязательным требованием для сотрудника торговой точки является головной убор и нагрудный фирменный знак организации, где также будет указано имя продавца.

Собственники торговых точек должны разместить минимум одну урну около объекта, очищать её необходимо самостоятельно не менее одного раза в сутки.