С 1 июня в Нижнем Тагиле вновь повысится плата за детский сад

С 1 июня 2019 года в Нижнем Тагиле вновь повысится плата за детские сады. Согласно постановлению, подписанному мэром Владиславом Пинаевым, размер платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных учреждениях вырастет на 89 рублей. Он составит 2169 рублей в месяц на одного ребёнка. Сегодня родители отдают 2080 рублей в месяц за пребывание в группе полного дня.

Плата за пребывание детей в государственных и муниципальных детских садах выросла в большинстве городов Свердловской области ещё с 1 января 2019 года. В Екатеринбурге полный день пребывания ребёнка в детском саду теперь стоит до 3240 рублей в месяц вместо 3140 рублей, в Полевском — 3345 рублей вместо 3217 рублей.

Напомним, в Нижнем Тагиле плата за детские сады поднималась в последний раз 1 июня 2018 года. Тогда родители стали платить ежемесячно 2080 рублей вместо 2000 рублей. Причиной роста, как и при предыдущем повышении платы за пребывание в детских садах, стала инфляция.