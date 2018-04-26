С 1 июля в Нижнем Тагиле увеличится стоимость проезда в трамвае до 19 рублей

Депутаты Нижнетагильской гордумы поддержали увеличение стоимости проезда в трамвае с 1 июля этого года до 19 рублей. Известно, что муниципальное предприятие уже защитило новый тариф в Региональной энергетической комиссии Свердловской области. До этого момента МУП, по словам его директора, депутата НТГД Игоря Темнова, не поднимал стоимость проезда в трамваях в течение двух лет. Размер льготы останется прежним и составит 8 рублей, то есть для школьников и пенсионеров билет будет стоить 11 рублей. Решение по льготам было принято сегодня, 26 апреля. За их сохранение проголосовали 26 присутствовавших на заседании НТГД народных избранников.

Отметим, в прошлом году городские трамваи перевезли более 10 миллионов пассажиров, при этом 5,8 миллиона человек из них являлись льготниками. Выручка от реализации билетов за 2017 год составила 138 миллионов рублей (на 4,8 миллиона рублей больше, чем в 2016 году). При этом бухгалтерский убыток предприятия в прошлом году превысил 40 миллионов рублей.

Сегодня ежедневно на линию выходят 58 трамваев. В салонах 65 вагонов для информирования пассажиров о маршруте следования работают громкая связь и бегущая строка. С 2014 года для НТ МУП «Тагильский трамвай» было приобретено 50 новых трамвайных пассажирских вагонов, в том числе низкопольных, производства ОАО «Уралтрансмаш».

Напомним, в начале 2018 года кондукторы МУП «Тагильский трамвай» написали заявление в Тагилстроевскую прокуратуру. 70 сотрудников предприятия жалуются на неоплачиваемую переработку и грубость руководства.