Общество

С 1 июля в Нижнем Тагиле откроются четыре загородных лагеря

18.06.2020 10:34
С 1 июля в Нижнем Тагиле откроются четыре загородных лагеря

С 1 июля в Нижнем Тагиле начнут работать четыре летних лагеря: «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонёк» и «Звёздный». Продолжительность смены составит 14 дней, сообщает пресс-служба мэрии. Планы по открытию ЗОЛов могут быть нарушены, если эпидемиологическая ситуация в Нижнем Тагиле ухудшится. Ранее в «Уральский огонёк» планировалось направлять на карантин свердловчан, контактировавших с больными коронавирусом.

«Все требования контролирующего ведомства соблюдены, отметил замглавы города по соцполитике Валерий Суров. Декларации безопасности будут переданы на утверждение главе муниципалитета 25 июня. Возможно, чуть позднее заработают ещё два загородных лагеря “Звонкие голоса” и “Изумрудный”. Сейчас для них закупаются дезсредства, комплектуется педсостав. При стабилизации эпидемиологической ситуации будут организованы и другие формы занятости детей и подростков. Планируется с 1 августа открыть лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в июле создать отряды мэра».

На территориях лагерей, которые откроются 1 июля, уже провели текущие ремонты, дератизационую и акарицидную обработку. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения санитарно-защитных мер во время заездов. Подготовлены средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, наполнение лагеря не должно превышать 50% от того числа детей, воспитателей и работников столовой, на которое он рассчитан. Персонал допустят к работе только после тестирования на COVID-19. При этом в течение всей смены сотрудникам нельзя будет покидать территорию учреждений. Родительских дней и массовых мероприятий в лагерях также в этом году не будет.

Напомним, в санатории-профилактории «Сосновый бор» и санатории «Руш» сегодня развёрнуты обсерваторы для лечения больных с бессимптомной и лёгкой формой коронавируса.

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Фото: centr-otdyha.ucoz.ru
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