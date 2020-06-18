С 1 июля в Нижнем Тагиле откроются четыре загородных лагеря

С 1 июля в Нижнем Тагиле начнут работать четыре летних лагеря: «Золотой луг», «Антоновский», «Уральский огонёк» и «Звёздный». Продолжительность смены составит 14 дней, сообщает пресс-служба мэрии. Планы по открытию ЗОЛов могут быть нарушены, если эпидемиологическая ситуация в Нижнем Тагиле ухудшится. Ранее в «Уральский огонёк» планировалось направлять на карантин свердловчан, контактировавших с больными коронавирусом.

«Все требования контролирующего ведомства соблюдены, — отметил замглавы города по соцполитике Валерий Суров. — Декларации безопасности будут переданы на утверждение главе муниципалитета 25 июня. Возможно, чуть позднее заработают ещё два загородных лагеря — “Звонкие голоса” и “Изумрудный”. Сейчас для них закупаются дезсредства, комплектуется педсостав. При стабилизации эпидемиологической ситуации будут организованы и другие формы занятости детей и подростков. Планируется с 1 августа открыть лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, в июле создать отряды мэра».

На территориях лагерей, которые откроются 1 июля, уже провели текущие ремонты, дератизационую и акарицидную обработку. Особое внимание было уделено вопросам соблюдения санитарно-защитных мер во время заездов. Подготовлены средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, наполнение лагеря не должно превышать 50% от того числа детей, воспитателей и работников столовой, на которое он рассчитан. Персонал допустят к работе только после тестирования на COVID-19. При этом в течение всей смены сотрудникам нельзя будет покидать территорию учреждений. Родительских дней и массовых мероприятий в лагерях также в этом году не будет.

Напомним, в санатории-профилактории «Сосновый бор» и санатории «Руш» сегодня развёрнуты обсерваторы для лечения больных с бессимптомной и лёгкой формой коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».