С 1 июля 74 детских сада Нижнего Тагила перейдут на новую систему питания. Под сокращение попадут 342 работника пищеблоков

С 1 июля 2018 года на новую систему питания перейдут детские сады объединений «Детство», «Радость» (кроме садов № 45 и № 201) и «Маячок» (всего 74 дошкольных образовательных учреждения). Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила. В документе отмечается, что договоры на оказание услуги по организации питания дошкольников с победителями конкурсов будут действовать по 31 декабря 2020 года. Стоимость питания при этом «может быть уменьшена по итогам проведённых конкурентных процедур».

В связи с переходом на услугу питания руководителям объединений велено сократить 342 ставки работников пищеблока, в том числе 195 поваров и 92 кухонных работника. Данным сотрудникам будет предложена работа в организациях, оказывающих услугу питания в учреждениях, рассказал АН «Между строк» начальник управления образования администрации Игорь Юрлов.

С 1 сентября 2017 года на сторонние услуги питания перешли семь бюджетных и казённых дошкольных объединений, включающих в себя 67 детских садов. Контракты были заключены также до 31 декабря 2020 года на сумму 960,89 миллиона рублей. Воспитанников детских садов, относящихся к «Звёздочке», «Академии детства» и «Солнышку», стало кормить ООО «ОМС-Лечебное питание» из Новокузнецка. С «Комбинатом общественного питания» из Полевского контракты заключили «Солнечный круг», «Жемчужинка», «Родничок» и «Гармония».

Ранее на услугу питания также перешли тагильские школы. По мнению руководства управления образования, переход детских садов и школ на новую систему позволяет повысить качество питания, обеспечить контроль за его организацией, а также привлечь инвестиции в материально-техническую базу пищеблоков образовательных учреждений. В 2016 и 2017 годах ООО «ОМС-Лечебное питание» и «Комбинат общественного питания» инвестировали в развитие материальной базы детских садов и школ Нижнего Тагила более 30 миллионов рублей.