Более 30 миллионов рублей инвестировали иногородние компании в развитие материальной базы детских садов и школ Нижнего Тагила

Более 30 миллионов рублей инвестировали ООО «ОМС-Лечебное питание» из Новокузнецка и «Комбинат общественного питания» из Полевского в развитие материальной базы детских садов и школ Нижнего Тагила в 2016 и 2017 году. Об этом сегодня, 20 февраля, на заседании думской комиссии по соцполитике рассказал начальник управления образования Нижнего Тагила Игорь Юрлов. ООО «ОМС-Лечебное питание» вложило в модернизацию учреждений более семи миллионов рублей, «Комбинат общественного питания» — почти 26 миллионов рублей.

Тагильские школы перешли на новую систему питания в 2016 году, с 1 сентября 2017 года их примеру последовали семь бюджетных и казённых дошкольных объединений, включающих в себя 67 детских садов. Контракты были заключены до 31 декабря 2020 года на сумму 960,89 миллиона рублей. Воспитанников детских садов, относящихся к «Звёздочке», «Академии детства» и «Солнышку», стало кормить ООО «ОМС-Лечебное питание». С «Комбинатом общественного питания» контракты заключили «Солнечный круг», «Жемчужинка», «Родничок» и «Гармония». Планируется, что в апреле этого года на новую систему питания перейдут детские сады ещё трёх объединений. Трёхлетние контракты на оказание услуги питания заключат с «Детством», «Радостью» и «Маячком» (всего 76 дошкольных образовательных учреждений). В управлении образования считают, что переход детских садов на новую систему позволяет повысить качество питания, обеспечить контроль за его организацией, а также привлекать серьёзные инвестиции в материально-техническую базу пищеблоков образовательных учреждений.

«Реформа позволила выполнить предписания надзорных органов, обеспечить бесперебойное оказание услуги питания. Зарплата работников была не уменьшена, а даже увеличена, и трудоустроены они теперь на три-четыре года. Сразу после перехода учреждений на услугу питания у директоров возникали вопросы, связанные с содержанием меню и ценой продуктов, но они были очень быстро отрегулированы. Сейчас вопросов у директоров нет. Со стороны граждан поступают сообщения, но мы на них оперативно реагируем. Организованы выходы представителей компаний на родительские собрания, дегустация блюд. Резонанс вызвало такое блюдо, как молочный суп с овощами, но по итогам дегустации, организованной для родителей, оно получило самую высокую оценку. Для детей, у которых есть, например, аллергия на какой-либо пищевой продукт, составляются индивидуальные меню. Работает бракеражная комиссия», — рассказал депутатам Игорь Юрлов.

Депутат Гаджи Абдулов отметил, что во время предвыборной кампании к нему поступило множество жалоб от тагильчан на качество питания в общеобразовательных учреждениях города. В итоге народные избранники приняли информацию управления образования к сведению, но решили организовать выездную комиссию, чтобы лично проверить качество оказания услуги питания в школах и детских садах Нижнего Тагила.