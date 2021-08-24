РЖД заплатит более 500 тысяч рублей семье пенсионерки, погибшей под колёсами электрички под Нижним Тагилом

Транспортная прокуратура добилась увеличения размера компенсации морального вреда семье пенсионерки, погибшей под колёсами электрички под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Женщина погибла на участке железнодорожного полотна 328-го км перегона Баранчинская — Лая Свердловской железной дороги. Транспортный прокурор обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с иском к ОАО РЖД о взыскании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей в пользу семьи погибшей, однако суд признал обоснованной только сумму в 100 тысяч рублей.

Последующая апелляция в Свердловском областном суде увеличила размер компенсации до 600 тысяч рублей.