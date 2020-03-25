РЖД отменили часть маршрутов по России из-за снижения спроса

Российские железные дороги на своём сайте объявили об отмене и изменении курсирования ряда поездов на маршрутах внутри России в весенний период.

По словам представителей компании, это связано со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В общей сложности изменения коснулись более 30 поездов, из них семь следованием Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, отменены или сокращены некоторые поезда из Москвы в Смоленск, Нижний Новгород, Тамбов, Мурманск, Белгород, Саратов, Пензу, Димитровград. Полный список отменённых маршрутов доступен на сайте РЖД.

«Пассажирам будет предложено либо совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объёме средства за проездные документы, приобретённые в отменённые поезда», — говорится в сообщении РЖД.

Железнодорожное (как и авиационное) сообщение России с другими странами ограничено из-за пандемии коронавируса. Из-за ограничения полётов за рубеж компания «Аэрофлот» резко снизила цены на полёты внутри России в весенний период. Самые доступные билеты на апрель — май в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40–60% дешевле, чем в эти же города в октябре — ноябре.

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