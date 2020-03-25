«Аэрофлот» вдвое снизил цены на рейсы в города России

Компания «Аэрофлот» резко снизила цены на полёты внутри России в весенний период, со ссылкой на собственный анализ предложений по самым востребованным маршрутам из Москвы на сайте перевозчика пишут «Ведомости».

Самые доступные билеты на апрель — май в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стоят на 40–60% дешевле, чем в эти же города в октябре — ноябре. Билеты в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань дешевле на 15–20% по сравнению с осенью 2020 года. Не снижены цены только на Дальний Восток (Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск), в Симферополь и Калининград.

«В нормальной ситуации билеты на апрель — май, а эти месяцы относятся к высокому сезону, не могут стоить дешевле, чем билеты на октябрь — ноябрь: это низкий сезон, плюс при покупке за полгода до вылета цены минимальны, так как пассажир, по сути, кредитует авиакомпанию», — заявляет сотрудник компании-провайдера системы бронирования.

Из-за угрозы распространения коронавируса все российские авиакомпании прекратили полёты за рубеж. «Аэрофлот» продолжает летать лишь в девять городов Европы и в Нью-Йорк, а также может осуществлять чартерные рейсы для вывоза россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.