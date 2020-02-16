РЖД оштрафовали за посадку пассажиров при помощи стула на станции под Нижним Тагилом

Компанию «Российские железные дороги» оштрафовали на 20 тысяч рублей после публикации видео, на котором пассажиры забирались в электричку с помощью стула на станции Гороблагодатской под Нижним Тагилом.

Как пишет издание kushva-online.ru со ссылкой на Нижнетагильскую транспортную прокуратуру, в ходе проверки было установлено, что ОАО «РЖД» не в полной мере выполнило требования законодательства о защите прав потребителей при организации пассажироперевозок. По итогам проверки в отношении госкорпорации было возбуждено административное дело по статье КоАП «Оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований».

Напомним, в конце октября в сети появилась видеозапись, на которой видно, как пожилые женщины пытаются попасть в вагон в месте, где отсутствует платформа. Специально для этого работники РЖД поставили стул и помогали людям забраться в вагон, подавая им руку. В корпорации пояснили, что из-за ремонта путей расписание некоторых поездов было изменено и несколько раз возникла необходимость принять одновременно две электрички. Именно поэтому одну из них отправляли на вспомогательный путь, где нет платформы.