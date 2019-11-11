Рыбака из Нижнего Тагила осудили за незаконный вылов 11 лещей

В Нижнем Тагиле вынесли приговор 50-летнему местному жителю, который обвинялся в незаконном вылове 11 лещей на Черноисточинском водохранилище. Как сообщают «Вечерние ведомости» со ссылкой на пресс-службу суда, рыбаку назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Напомним, в июне подсудимый вместе с товарищем поймал в особо охраняемом водоёме 11 лещей, причинив тем самым, по мнению местной природоохранной прокуратуры, ущерб государству на 11 тысяч рублей. На тагильчанина завели уголовные дела. При этом в отношении второго рыбака преследование было прекращено в связи со смертью.