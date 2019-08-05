В Нижнем Тагиле рыбака могут посадить в тюрьму на 5 лет из-за незаконно пойманных в Черноисточинском пруду 11 лещей

В Нижнем Тагиле рыбаку грозит 5 лет лишения свободы или штраф в размере до миллиона рублей из-за незаконной ловли рыбы в Черноисточинском пруду. В июне 50-летний мужчина вместе с товарищем поймал в особо охраняемом водоёме 11 лещей, причинив тем самым, по мнению местной природоохранной прокуратуры, ущерб государству на 11 тысяч рублей. На тагильчан завели уголовные дела. При этом в отношении второго рыбака преследование было прекращено в связи со смертью.

«При вылове рыбы обвиняемые использовали сети длиной не менее 30 метров. Они нарушили ст. 256 УК РФ “Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершённая с применением запрещённых орудий и способов их массового истребления, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору”», — уточнили в пресс-службе Нижнетагильской природоохранной прокуратуры.

Уголовное дело уже направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд.