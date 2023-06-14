«Русский рок жив, ребята!» 72-летний пенсионер из Нижнего Тагила подарил свою картину Валерию Кипелову

72-летний любитель рок-музыки из Нижнего Тагила на фестивале «Кардиограмма» (12+) подарил экс-солисту «Арии» Валерию Кипелову написанный им портрет музыканта. После выхода на пенсию тагильчанин Владимир Глазов решил не тратить свободное время зря, а проживать старость продуктивно, наполняя жизнь эмоциями и незабываемыми моментами. Мужчина начал рисовать шаржи на любимых известных музыкантов, а затем дарить свои картины певцам на концертах. Мужчина решил поехать на фестиваль «Кардиограмма», который проходил 10 и 11 июня в Екатеринбурге. Купил билет в фан-зону за 6,5 тысячи рублей, а во время выступления Кипелова прошёл через толпу в первый ряд и протянул портрет организаторам мероприятия. Они забрали картину и пообещали передать музыканту.

На обратной стороне своей работы Владимир оставил послание кумиру: «Привет, уважаемый Валерий! Спасибо за композиции “Я свободен”, “Непокорённый”, “Косово поле”, “Землянка”! Отлично объединили симфонический оркестр с металлическим звучанием рока! Здравия Вам! С уважением, Владимир Владимирович Глазов. 11.06.2023».

«Только что пригнал из Екатеринбурга, с рок-фестиваля “Кардиограмма”! Полный улёт! “Кипелов” великолепен! Могучий, Великий и Ужасный! Дружеский шарж передал Валерию через красивую девушку-администратора! Она побожилась, что всё сделает, как договорились! Договор закрепили страстным и жарким поцелуем! Даже не пойму, кто больше проявил инициативы! Короче, русский рок жив, ребята!» — написал на своей странице в соцсети тагильчанин.

Владимир начал рисовать для души знаменитостей, которые его вдохновляют и к которым он смог бы приехать на концерт, пишет «КП-Екатеринбург». Мужчина уже дарил портреты Филиппу Киркорову, Григорию Лепсу, Сергею Шнурову, Александру Новикову и другим известным исполнителям.

«Я фанатею от The Beatles! А Крису Норману из Smokie даже удалось подарить портрет. Они приезжали к нам в ККТ “Космос”. Охрана тогда меня за задницу держала — сильно контролировала. Зато теперь они меня уже знают и ко мне не придираются», — говорит Владимир.

Менеджер Валерия Кипелова в разговоре с «КП-Екатеринбург» подтвердил, что организаторы передали портрет музыканту, ему было очень приятно получить такой подарок от настоящего фаната рок-музыки.

«Конечно, нам всё передали. Валерию было очень приятно. Любовь и преданность поклонников бесценна. Позже попробуем записать Владимиру видеоответ. Но пока Валерий на даче, а у него кнопочный телефон», — сказал менеджер.