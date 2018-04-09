«Русал» предупредил о возможном техническом дефолте из-за санкций США

Компания «Русал», основным акционером которой является Олег Дерипаска, предупредила о рисках технического дефолта по кредитным обязательствам из-за введённых санкций США, говорится в заявлении компании на сайте Гонконгской биржи.

В «Русале» оценивают последствия возможных технических дефолтов на финансовое положение компании. Существующие обязательства компания намерена выполнять, она также предупредила, что может быть задержка с публикацией финансового отчёта за 2017 год.

Предварительно в «Русале» считают, что санкции «с высокой вероятностью окажут существенный отрицательный эффект на её бизнес и перспективы». 9 апреля с начала торгов на 9:02 мск котировки «Русала» на гонконгской бирже снижались на 44,4% по сравнению с показателем на закрытие торгов пятницы.

Напомним, новые санкции Минфин США ввёл 6 апреля, под них попали «Русал» и Олег Дерипаска (48,13%).

«Дерипаску подозревают в отмывании денег, угрозах жизни его конкурентов, незаконной прослушке чиновника правительства и в участии в вымогательстве и рэкете», — говорилось в пресс-релизе на сайте ведомства.

Также под санкции попали связанные с Дерипаской En+ Group, «Евросибэнерго», «Базовый элемент», B-Finance LTD, Группа ГАЗ, «Русские машины» и агрохолдинг «Кубань». В пятницу на Московской бирже акции «Русала» подешевели к закрытию торгов на 17,73%.