Руководство УрГЭУ прокомментировало отчисление студента из-за подозрения в нетрадиционной ориентации

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин и проректор ВУЗа Роман Краснов заявили в комментарии телеканалу «Россия 24», что считают недопустимым участие студентов в группах, поддерживающих ЛГБТ, в соцсетях. При этом утверждается, что отчислять студента за это никто не собирается.

«Мной ему было сказано, что он распространяет эту информацию в сети. В его аккаунте есть фамилия, имя, отчество, есть конкретная принадлежность к конкретному, нашему университету, он себя позиционирует как студент. В этой группе он активный участник. Я сказал ему о недопустимости размещать в этой группе свои комментарии и вообще быть её участником, поскольку он занимается пропагандой этого», — сказал проректор Роман Краснов.

Позицию своего заместителя по этому вопросу поддерживает и ректор.

«[Популяризация] в этом, в том, что он подтверждает, что он студент. Он этим самым, с моей точки зрения, показывает некий пример, что вот это должно быть. Я считаю, что этого не должно быть. Это личное дело его, это не должно привязываться к университету», — сказал Яков Силин.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова считает, что ситуация, при которой студенту угрожали отчислением за то, что он состоит в ЛГБТ-группах, недопустима.

«Дискриминация — это не про уральцев. Я сейчас очень внимательно разбираюсь в этой ситуации, хочу поговорить и с руководством вуза, и со студентом, есть смысл обсудить это с советом ректоров вузов, работающих в Свердловской области. Потому что воспитательная работа — это одно, а частная жизнь человека — совершенно другое. И наш регион, который открыт для мирового сообщества и регулярно принимает масштабные международные мероприятия, в таких историях никогда не был замечен, не нужны они и в будущем», — прокомментировали ситуацию в аппарате омбудсмена.

Напомним, 19 сентября издание ЕАН сообщило о том, что в УрГЭУ студента хотят отчислить за то, что он состоит в сообществе, которое поддерживает ЛГБТ, в соцсети «ВКонтакте». Проректор по воспитательной работе Роман Краснов подтвердил изданию, что в вузе мониторят социальные сети студентов и смотрят за их «моральным обликом», но не стал комментировать конкретный случай со студентом и ЛГБТ-группой.

Советник ректора УрГЭУ по патриотическому воспитанию, депутат думы Екатеринбурга Сергей Воронин в разговоре со Znak.com назвал абсурдной ситуацию с угрозой отчислить студента и заметил, что не знает о наличии службы мониторинга соцсетей и не знает имени конкретного студента, которого грозились отчислить. После общественного резонанса, который был вызван этой ситуацией, Ресурсный центр для ЛГБТ в Екатеринбурге сообщил, что подал заявление в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить действия руководства вуза на признаки нарушений ФЗ № 152 «О персональных данных» и статьи 23 Конституции РФ о неприкосновенности частной жизни.

После огласки ситуации в сети начался сбор подписей за отставку ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якова Силина.