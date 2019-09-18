Студенту УрГЭУ пригрозили отчислением из вуза из-за подозрения в нетрадиционной ориентации

В Уральском государственном экономическом университете студенту-первокурснику угрожают отчислением из-за того, что он состоит в сообществе в соцсети «ВКонтакте», посвящённом ЛГБТ-тематике.

Как пишет ЕАН, в вузе создана специальная служба мониторинга морального облика учащихся.

«Мне позвонил директор моего института, сказал, что произошла неприятная ситуация и нужно поговорить. На встрече объяснил, что создана группа мониторинга соцсетей студентов и они обнаружили, что я подписан на группу ЛГБТ-сообщества. Потом меня вызвал к себе проректор по воспитательной работе Роман Краснов, тот заявил, что я "порочу имя института", что у меня розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что я не гей», — рассказал сам студент.

По словам молодого человека, его отправили собирать характеристики из школы и с места работы. На их основании будет приниматься решение о том, является он геем или нет.

«Мы — государственный университет, и, соответственно, мы смотрим за моральным обликом наших студентов. Мы имеем право посмотреть, чем живёт наш студент. Ведь это же публичные страницы. И что мешает нашему управлению по молодёжной политике, нашему социальному управлению посмотреть, как, чем занимаются наши студенты во внеучебное время? Мы, конечно, смотрим социальные сети», — заявил проректор УрГЭУ по социальной работе Роман Краснов.

Как пишет Znak.com, 18 сентября ресурсный центр ЛГБТ в Екатеринбурге подал обращение в прокуратуру Свердловской области и министерство образования региона с просьбой проверить информацию об угрозах отчислением. В организации заявили, что таким образом руководство вуза могло нарушить федеральный закон о персональных данных и статью Конституции РФ о неприкосновенности частной жизни.